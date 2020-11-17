Додон вновь возглавит соцпартию Молдавии

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Действующий президент Молдавии Игорь Додон принял предложение вернуться на пост главы крупнейшей в стране Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ). Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Додон вновь возглавит соцпартию Молдавии
  • Reuters

«В ходе беседы депутаты-социалисты предложили мне вернуться на должность руководителя ПСРМ, и это будет сделано в соответствии с уставными положениями партии», — написал Додон.

Ранее Додон заявил, что намерен оспаривать результаты голосования на выборах главы государства.

15 ноября второй тур выборов президента республики прошёл. Экс-премьер республики и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду победила во втором туре президентских выборов с 57,75% голосов.

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