Додон вновь возглавит соцпартию Молдавии
- Reuters
«В ходе беседы депутаты-социалисты предложили мне вернуться на должность руководителя ПСРМ, и это будет сделано в соответствии с уставными положениями партии», — написал Додон.
Ранее Додон заявил, что намерен оспаривать результаты голосования на выборах главы государства.
15 ноября второй тур выборов президента республики прошёл. Экс-премьер республики и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду победила во втором туре президентских выборов с 57,75% голосов.