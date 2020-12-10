Додон поздравил Санду с утверждением её мандата Конституционным судом

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Действующий президент Молдавии Игорь Додон поздравил избранного президента Майю Санду с утверждением результатов выборов Конституционным судом.
Додон поздравил Санду с утверждением её мандата Конституционным судом
  • Reuters

«Желаю ей успехов и как можно больше достижений в интересах граждан, в интересах Республики Молдова», — приводит «Первый в Молдове» слова Додона.

10 декабря Конституционный суд Молдавии подтвердил результаты выборов президента республики, признав победу Майи Санду.

Ранее Конституционный суд Молдавии приостановил действие поправок к законодательству, которые предусматривают вывод Службы информации и безопасности из-под управления президента.

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