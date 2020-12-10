КС Молдавии признал победу Санду на выборах президента
- Reuters
«Конституционный суд постановил: подтвердить результаты выборов президента Молдавии от 15 ноября 2020 года, признать действительным мандат Майи Санду на должность президента Молдавии», — приводит РИА Новости слова председателя КС Молдавии Домники Маноле.
Отмечается, что решение является окончательным и вступает в силу в момент его оглашения.
Ранее Конституционный суд Молдавии приостановил действие поправок к законодательству, которые предусматривают вывод Службы информации и безопасности из-под управления президента.