КС Молдавии приостановил ограничивающие президента поправки

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Конституционный суд Молдавии приостановил действие поправок в законодательство, которые предусматривают вывод Службы информации и безопасности из-под управления президента.
КС Молдавии приостановил ограничивающие президента поправки
  • Reuters

«КС распорядился приостановить действие Закона номер 218 от 3 декабря 2020 года о внесении изменений в некоторые нормативные акты. Этим законом парламент лишил президента Республики Молдова возможности координировать деятельность Службы информации и безопасности», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Ранее избранный президент Молдавии Санду обвинила действующего главу страны Игоря Додона в попытке «узурпировать» власть в стране из-за закона о молдавской Службе информации и безопасности.

3 декабря сообщалось, что парламент Молдавии одобрил вывод Службы информации и безопасности страны из подчинения президенту.

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