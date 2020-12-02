Санду обвинила Додона в попытке «узурпировать» власть

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Избранный президент Молдавии Санду обвинила действующего главу страны Игоря Додона в попытке «узурпировать» власть в стране.
Санду обвинила Додона в попытке «узурпировать» власть
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня в парламенте был зарегистрирован законопроект о выводе Службы информации и безопасности — это давление на демократию, это попытка узурпации власти, поскольку речь идёт о том, что некоторые ключевые для борьбы с коррупцией учреждения останутся под чужим управлением», — заявила она.

Ранее Санду заявила о необходимости досрочных выборов в парламент, а также отметила, что из Приднестровья необходимо вывести российских миротворцев.

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