Санду обвинила Додона в попытке «узурпировать» власть

Избранный президент Молдавии Санду обвинила действующего главу страны Игоря Додона в попытке «узурпировать» власть в стране.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня в парламенте был зарегистрирован законопроект о выводе Службы информации и безопасности — это давление на демократию, это попытка узурпации власти, поскольку речь идёт о том, что некоторые ключевые для борьбы с коррупцией учреждения останутся под чужим управлением», — заявила она.

Ранее Санду заявила о необходимости досрочных выборов в парламент, а также отметила, что из Приднестровья необходимо вывести российских миротворцев.