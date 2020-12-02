Санду обвинила Додона в попытке «узурпировать» власть
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
«Сегодня в парламенте был зарегистрирован законопроект о выводе Службы информации и безопасности — это давление на демократию, это попытка узурпации власти, поскольку речь идёт о том, что некоторые ключевые для борьбы с коррупцией учреждения останутся под чужим управлением», — заявила она.
Ранее Санду заявила о необходимости досрочных выборов в парламент, а также отметила, что из Приднестровья необходимо вывести российских миротворцев.