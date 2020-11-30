Санду назвала долг Молдавии за газ перед Россией «нечестным»

Молдавия не будет признавать долг за газ, который использовали потребители неподконтрольного ей левобережья Днестра, где расположена самопровозглашённая Приднестровская Молдавская Республика. Об этом в интервью РБК заявила избранный президент Молдавии Майя Санду.

По её словам, на «правом берегу» у Кишинёва почти нет долгов «Газпрому», поскольку молдавская сторона платит и платила «все эти годы».

«С другой стороны, на левом берегу не платили за газ, и там долг очень большой. И конечно, нельзя ожидать от нас на правом берегу, что мы сможем оплатить. Это нечестно, несправедливо», — сказала она.

Санду рассказала, что размер долга составляет около $7,5 млрд.

«А потом уже начинается весь этот разговор — а кто будет платить за огромный долг Приднестровья за газ? Это большая проблема, но её нужно решать», — отметила она.

Ранее Санду заявила о необходимости досрочных выборов в парламент, а также отметила, что из Приднестровья необходимо вывести российских миротворцев.

Как отметили в Кремле, изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье.