Санду назвала долг Молдавии за газ перед Россией «нечестным»

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Молдавия не будет признавать долг за газ, который использовали потребители неподконтрольного ей левобережья Днестра, где расположена самопровозглашённая Приднестровская Молдавская Республика. Об этом в интервью РБК заявила избранный президент Молдавии Майя Санду.
Санду назвала долг Молдавии за газ перед Россией «нечестным»
  • Reuters

По её словам, на «правом берегу» у Кишинёва почти нет долгов «Газпрому», поскольку молдавская сторона платит и платила «все эти годы».

«С другой стороны, на левом берегу не платили за газ, и там долг очень большой. И конечно, нельзя ожидать от нас на правом берегу, что мы сможем оплатить. Это нечестно, несправедливо», — сказала она. 

Санду рассказала, что размер долга составляет около $7,5 млрд.

«А потом уже начинается весь этот разговор — а кто будет платить за огромный долг Приднестровья за газ? Это большая проблема, но её нужно решать», — отметила она.

Ранее Санду заявила о необходимости досрочных выборов в парламент, а также отметила, что из Приднестровья необходимо вывести российских миротворцев.

Как отметили в Кремле, изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье.

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