В Молдавии одобрили вывод спецслужбы из подчинения президенту

Парламент Молдавии одобрил вывод Службы информации и безопасности страны из подчинения президенту.

Как пишет ТАСС, соответствующий законопроект был одобрен сразу в двух чтениях.

«Проект закона одобрен 51 голосом в первом и втором, финальном чтениях», — отметил вице-спикер Влад Батрынча.

Согласно законопроекту, спецслужба будет подчиняться парламенту.

Ранее избранный президент Молдавии Санду обвинила действующего главу страны Игоря Додона в попытке «узурпировать» власть в стране из-за закона о молдавской Службе информации и безопасности.