В Молдавии одобрили вывод спецслужбы из подчинения президенту
- Reuters
Как пишет ТАСС, соответствующий законопроект был одобрен сразу в двух чтениях.
«Проект закона одобрен 51 голосом в первом и втором, финальном чтениях», — отметил вице-спикер Влад Батрынча.
Согласно законопроекту, спецслужба будет подчиняться парламенту.
Ранее избранный президент Молдавии Санду обвинила действующего главу страны Игоря Додона в попытке «узурпировать» власть в стране из-за закона о молдавской Службе информации и безопасности.