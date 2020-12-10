Макей: Минск предложил странам СНГ извлечь уроки из ситуации вокруг страны

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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск предложил партнёрам по СНГ проанализировать ситуацию и извлечь уроки из тех событий, которые происходят в белорусском государстве и регионе.
Макей: Минск предложил странам СНГ извлечь уроки из ситуации вокруг страны
  • РИА Новости

«Белорусская сторона довела информацию о том, как развивается сейчас ситуация внутри и вокруг Беларуси. Мы особо подчеркнули необходимость извлечь уроки из тех событий, которые происходят в нашем регионе, и отметили необходимость дальнейшего укрепления взаимодействия в рамках СНГ», — приводит БЕЛТА его слова.

Ранее Макей рассказал, что может произойти в случае революции в республике.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за внешнего вмешательства в дела страны республика столкнулась с угрозой своей целостности.

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