Макей: Минск предложил странам СНГ извлечь уроки из ситуации вокруг страны
- РИА Новости
«Белорусская сторона довела информацию о том, как развивается сейчас ситуация внутри и вокруг Беларуси. Мы особо подчеркнули необходимость извлечь уроки из тех событий, которые происходят в нашем регионе, и отметили необходимость дальнейшего укрепления взаимодействия в рамках СНГ», — приводит БЕЛТА его слова.
Ранее Макей рассказал, что может произойти в случае революции в республике.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за внешнего вмешательства в дела страны республика столкнулась с угрозой своей целостности.