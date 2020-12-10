В Баку проходит парад в честь окончания конфликта в Карабахе
- © РИА Новости / Михаил Воскресенский
Как отмечается, запланировано участие более 3 тыс. военнослужащих, ожидается проход турецких военных и демонстрация до 150 единиц военной техники.
Ранее в непризнанной Нагорно-Карабахской республике заявили об отсутствии причин для подготовки к новой войне после подписания трёхстороннего соглашения о прекращении боевых действий в регионе.
По словам российского лидера Владимира Путина, заявление по Карабаху последовательно реализуется.