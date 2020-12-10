В Баку проходит парад в честь окончания конфликта в Карабахе

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Парад в честь завершения вооружённого противостояния в Нагорном Карабахе проходит на площади Свободы в Баку, передаёт РИА Новости. На мероприятии присутствуют президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.
В Баку проходит парад в честь окончания конфликта в Карабахе
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Как отмечается, запланировано участие более 3 тыс. военнослужащих, ожидается проход турецких военных и демонстрация до 150 единиц военной техники. 

Ранее в непризнанной Нагорно-Карабахской республике заявили об отсутствии причин для подготовки к новой войне после подписания трёхстороннего соглашения о прекращении боевых действий в регионе.

По словам российского лидера Владимира Путина, заявление по Карабаху последовательно реализуется.

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