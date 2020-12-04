В Карабахе заявили об отсутствии причин готовиться к новой войне

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В пресс-службе президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили об отсутствии причин для подготовки к новой войне после подписания трёхстороннего соглашения о прекращении боевых действий в регионе.
В Карабахе заявили об отсутствии причин готовиться к новой войне
  • РИА Новости

«Сейчас таких причин однозначно нет», — приводит РИА Новости ответ пресс-секретаря президента НКР Ваграма Погосяна на соответствующий вопрос.

По его словам, в настоящее время в Карабах вернулась половина из всех жителей, покинувших регион из-за боевых действий.

«Это означает, что у людей есть доверие. Доверие — это самое главное», — подчеркнул пресс-секретарь лидера НКР.

Ранее парламент Армении отказался отменять военное положение в стране.

При этом в Азербайджане в связи с завершением войны в Нагорном Карабахе учредили День Победы.

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