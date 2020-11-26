Парламент Армении отказался отменять военное положение

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Парламент Армении отказался отменять военное положение в стране. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на итоги голосования в ходе заседания законодательного органа.

«За отмену военного положения проголосовали 36, против — 56 депутатов. Решение не принимается», — подвёл итог голосования вице-спикер парламента Ален Симонян.

Депутаты правящей фракции «Мой шаг» обосновали своё решение тем, что после трёхстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе и передаче территорий Азербайджану Армения получает 520 км границ с Азербайджаном, возникает необходимость обеспечения безопасности, уточняет Интерфакс. 

Кроме того, парламентарии отмечают, что «существует угроза возобновления войны с Азербайджаном».

В ночь на 10 ноября лидерами России, Армении и Азербайджана было подписано совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

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