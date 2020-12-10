Лукашенко подписал соглашение о признании виз с Россией

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Белорусский президент Александр Лукашенко подписал соглашение о взаимном признании виз Белоруссии и России, сообщается на национальном правовом интернет-портале республики.
Лукашенко подписал соглашение о признании виз с Россией
  • © РИА Новости / БелТА

«Ратифицировать соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством России о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств — участников Договора о создании Союзного государства, подписанное в г. Минске 19 июня 2020 года», — следует из документа.

В конце октября палата представителей Национального собрания Белоруссии ратифицировала соглашение между Минском и Москвой о взаимном признании виз.

Главы МИД России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей подписали межправительственное соглашение между двумя странами о взаимном признании виз в июне 2020 года.

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