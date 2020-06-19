Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз

Главы МИД России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей подписали межправительственное соглашение между двумя странами о взаимном признании виз.

«Основу документа составляет полное взаимное признание национальных виз и других разрешительных документов на пребывание», — сказал Макей во время церемонии.

Как отметил Лавров, документ направлен на формирование единого миграционного пространства Белоруссии и России.

Ранее посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщил, что белорусская и российская стороны на переговорах в Сочи согласовали проекты интеграционных дорожных карт по электроэнергетике и вопросам сотрудничества таможенных служб.