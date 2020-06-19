Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз
- Reuters
«Основу документа составляет полное взаимное признание национальных виз и других разрешительных документов на пребывание», — сказал Макей во время церемонии.
Как отметил Лавров, документ направлен на формирование единого миграционного пространства Белоруссии и России.
Ранее посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщил, что белорусская и российская стороны на переговорах в Сочи согласовали проекты интеграционных дорожных карт по электроэнергетике и вопросам сотрудничества таможенных служб.