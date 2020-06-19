Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз

Короткая ссылка
Главы МИД России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей подписали межправительственное соглашение между двумя странами о взаимном признании виз.
Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз
  • Reuters

«Основу документа составляет полное взаимное признание национальных виз и других разрешительных документов на пребывание», — сказал Макей во время церемонии.

Как отметил Лавров, документ направлен на формирование единого миграционного пространства Белоруссии и России.

Ранее посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщил, что белорусская и российская стороны на переговорах в Сочи согласовали проекты интеграционных дорожных карт по электроэнергетике и вопросам сотрудничества таможенных служб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить