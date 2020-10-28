В парламенте Белоруссии ратифицировали признание виз с Россией

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Палата представителей Национального собрания Белоруссии ратифицировала соглашение между Минском и Москвой о взаимном признании виз.
В парламенте Белоруссии ратифицировали признание виз с Россией
  • РИА Новости

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Соглашение определяет, что иностранные граждане и лица без гражданства получат право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Беларуси и России на основании визы одного из государств и на основании документов, удостоверяющих личность», — сообщила заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам Ольга Петрашова.

Главы МИД России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей подписали межправительственное соглашение между двумя странами о взаимном признании виз в июне 2020 года.

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