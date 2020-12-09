Украина и Канада обсудили ситуацию с вакциной от коронавируса

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Украина и Канада обсудили возможность содействия в получении вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе украинского МИД по итогам встречи замглавы ведомства Евгения Енина с послом Канады в Киеве Ларисой Галадзой.
Украина и Канада обсудили ситуацию с вакциной от коронавируса
  • Reuters

«Стороны обсудили широкий круг вопросов украинско-канадской повестки дня, сосредоточив внимание на содействии в получении вакцины от COVID-19», — говорится в сообщении.

Ранее Министерство здравоохранения Канады одобрило использование разработанной компаниями Pfizer и BioNTech вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и институт Гамалеи готовы поставить сырьё для производства на Украине вакцины от коронавируса «Спутник V».

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