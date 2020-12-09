Украина и Канада обсудили ситуацию с вакциной от коронавируса

Украина и Канада обсудили возможность содействия в получении вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе украинского МИД по итогам встречи замглавы ведомства Евгения Енина с послом Канады в Киеве Ларисой Галадзой.

Reuters