В трёх регионах Украины шахтёры бастуют из-за долгов по зарплате

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Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что горняки в трёх регионах страны устроили забастовку из-за долгов по зарплате.
В трёх регионах Украины шахтёры бастуют из-за долгов по зарплате
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на его пост в Facebook.

По его словам, в Волынской области горняки второй смены шахты «Бужанская» отказываются подниматься на поверхность, а на шахте «№9 Нововолынская» рабочие второй смены отказываются спускаться.

Во Львовской области 75 горняков третьей смены шахты «Лесная» спустились под землю, но отказываются работать.

При этом в Донецкой области горняки шахты «Украина» продолжают забастовку, которая началась на прошлой неделе. Вместе с этим на шахте «Капитальная» в Мирнограде шахтёры прекратили работу. Горняки перекрывают дорогу в центральной части города, возле здания городского совета.

Ранее Волынец заявил об отключении шахты «Южнодонбасская 1» от энергоснабжения из-за долгов за электроэнергию.

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