В Донецкой области Украины шахтёры устроили акцию протеста

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Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что горняки крупнейшей государственной шахты «Капитальная» в Донецкой области устроили акцию протеста.
В Донецкой области Украины шахтёры устроили акцию протеста
  • РИА Новости

Как он написал на своей странице в Facebook, они требуют выплатить долги по заработной плате.

«Горняки крупнейшей из государственных шахт — «Капитальная» госпредприятия «Мирноградуголь» — отказались спускаться в шахту в первую смену. Началась акция протеста… Главное требование шахтёров — погасить задолженность по заработной плате и обеспечить стабильную оплату труда», — сообщил он.

Ранее Волынец заявил об отключении шахты «Южнодонбасская 1» от энергоснабжения из-за долгов за электроэнергию.

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