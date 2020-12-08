Песков оценил вероятность производства «Спутник V» на Украине
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«Производство зависит от разрешения властей», — цитирует РИА Новости Пескова.
Ранее стало известно, что РФПИ и центр им. Гамалеи готовы производить вакцину «Спутник V» на Украине и подать документы для её регистрации там.
Также глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что на Украине есть нужные мощности для производства российской вакцины от коронавируса.