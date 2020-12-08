Додон утвердил решение о выводе спецслужбы из подчинения президенту

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Президент Молдавии Игорь Додон утвердил решение парламента о выводе службы информации и безопасности страны из подчинения главе государства.
Додон утвердил решение о выводе спецслужбы из подчинения президенту
  • © Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin
  • Reuters

Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь президента Кармена Стерпу.

«Да, президент промульгировал это решение парламента», — сказала она.

Соответствующий законопроект парламент одобрил 3 декабря.

Согласно документу, спецслужба будет подчиняться парламенту.

Избранный президент Молдавии Санду обвинила Додона в попытке «узурпировать» власть в стране из-за закона о молдавской Службе информации и безопасности.

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