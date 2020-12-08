Додон утвердил решение о выводе спецслужбы из подчинения президенту
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Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь президента Кармена Стерпу.
«Да, президент промульгировал это решение парламента», — сказала она.
Соответствующий законопроект парламент одобрил 3 декабря.
Согласно документу, спецслужба будет подчиняться парламенту.
Избранный президент Молдавии Санду обвинила Додона в попытке «узурпировать» власть в стране из-за закона о молдавской Службе информации и безопасности.