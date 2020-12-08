Саркисян попросил Путина поддержать процесс демаркации с Азербайджаном

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Армянский президент Армен Саркисян попросил российского лидера Владимира Путина поддержать процесс демаркации между Арменией и Азербайджаном.
Саркисян попросил Путина поддержать процесс демаркации с Азербайджаном
  • © Игорь Руссак
  • РИА Новости

Как отметил в своём письме Саркисян, всё ещё существует «потенциальная опасность новых споров между сторонами в связи с вопросом демаркации».

«Президент Саркисян обратился к президенту России с просьбой оказать содействие в завершении процесса демаркации между Арменией и Азербайджаном, чтобы исключить дальнейшую напряжённость и негативное развитие событий», — говорится в сообщении пресс-службы армянского президента.

Ранее группа ОБСЕ по урегулированию карабахского кризиса призвала Армению и Азербайджан установить прочное и долгосрочное мирное соглашение, пользуясь перемирием, заключённым под эгидой России.

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