Саркисян попросил Путина поддержать процесс демаркации с Азербайджаном

Армянский президент Армен Саркисян попросил российского лидера Владимира Путина поддержать процесс демаркации между Арменией и Азербайджаном.

Как отметил в своём письме Саркисян, всё ещё существует «потенциальная опасность новых споров между сторонами в связи с вопросом демаркации».

«Президент Саркисян обратился к президенту России с просьбой оказать содействие в завершении процесса демаркации между Арменией и Азербайджаном, чтобы исключить дальнейшую напряжённость и негативное развитие событий», — говорится в сообщении пресс-службы армянского президента.

Ранее группа ОБСЕ по урегулированию карабахского кризиса призвала Армению и Азербайджан установить прочное и долгосрочное мирное соглашение, пользуясь перемирием, заключённым под эгидой России.