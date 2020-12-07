Лукашенко поручил трудоустроить «тунеядцев»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил местным органам власти заняться трудоустройством безработных «шатающихся по улицам».

«Ещё раз хочу подчеркнуть на злобу дня: немедленно на местном уровне (председателям облисполкомов прежде всего и Минскому горисполкому) заняться трудоустройством безработных. Немедленно поставить на учёт всех тунеядцев, болтающихся и заставить их работать», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

По его словам, «неработающий, шатающийся человек — это не просто протестун на улице, это будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступления».

В Белоруссии после несанкционированных акций протеста в воскресенье, 6 декабря, в изоляторы отправили 344 человека, сообщили в МВД республики.