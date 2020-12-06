Два человека пострадали при падении самолёта в Киевской области

Короткая ссылка
На Украине два человека получили травмы в результате падения самолёта в Киевской области, возбуждено уголовное дело.
Два человека пострадали при падении самолёта в Киевской области
  • © РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба областного управления Нацполиции.

По данным полиции, 6 декабря в 14:00 по местному времени (15:00 мск) поступило сообщение о падении самолёта вблизи села Гоголев.

«В результате падения два человека получили травмы — пилот и инструктор. Их каретой скорой доставили в больницу для оказания медицинской помощи», — заявили в полиции.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, спасатели и медики. Возбуждено дело по статье «Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта».

В сентябре в Харьковской области потерпел крушение Ан-26.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить