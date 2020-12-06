Два человека пострадали при падении самолёта в Киевской области
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Об этом информирует пресс-служба областного управления Нацполиции.
По данным полиции, 6 декабря в 14:00 по местному времени (15:00 мск) поступило сообщение о падении самолёта вблизи села Гоголев.
«В результате падения два человека получили травмы — пилот и инструктор. Их каретой скорой доставили в больницу для оказания медицинской помощи», — заявили в полиции.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, спасатели и медики. Возбуждено дело по статье «Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта».
В сентябре в Харьковской области потерпел крушение Ан-26.