Два человека пострадали при падении самолёта в Киевской области

На Украине два человека получили травмы в результате падения самолёта в Киевской области, возбуждено уголовное дело.

Об этом информирует пресс-служба областного управления Нацполиции.

По данным полиции, 6 декабря в 14:00 по местному времени (15:00 мск) поступило сообщение о падении самолёта вблизи села Гоголев.

«В результате падения два человека получили травмы — пилот и инструктор. Их каретой скорой доставили в больницу для оказания медицинской помощи», — заявили в полиции.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, спасатели и медики. Возбуждено дело по статье «Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта».

В сентябре в Харьковской области потерпел крушение Ан-26.