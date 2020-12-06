В Госдуме прокомментировали слова Кравчука о санкциях против России

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT оценил заявление главы делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе Леонида Кравчука о том, чтобы «вывести» Россию из международной расчётной системы.

«Я оцениваю это как провокацию и думаю, что эту провокацию не поддержат на Западе, потому что это скажется на экономике самого Запада, а также на потере доверия к банковской системе... Мы готовились к этому и ожидали, что это может быть возможно, поэтому была создана система МИР», — заявил Чепа.

При этом он назвал глупой идею «наказывать» Россию за ситуацию на Украине.

«Это полная глупость. Киев ничего серьёзного не делает, чтобы решать этот внутренний конфликт на Украине», — заявил Чепа.

Ранее Кравчук предложил вывести Россию из международной расчётной системы в качестве санкции.