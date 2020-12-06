В Госдуме прокомментировали слова Кравчука о санкциях против России

Короткая ссылка
Кирилл Горшенин
Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT оценил заявление главы делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе Леонида Кравчука о том, чтобы «вывести» Россию из международной расчётной системы.
В Госдуме прокомментировали слова Кравчука о санкциях против России
  • РИА Новости

«Я оцениваю это как провокацию и думаю, что эту провокацию не поддержат на Западе, потому что это скажется на экономике самого Запада, а также на потере доверия к банковской системе... Мы готовились к этому и ожидали, что это может быть возможно, поэтому была создана система МИР», — заявил Чепа.

При этом он назвал глупой идею «наказывать» Россию за ситуацию на Украине.

«Это полная глупость. Киев ничего серьёзного не делает, чтобы решать этот внутренний конфликт на Украине», — заявил Чепа.

Ранее Кравчук предложил вывести Россию из международной расчётной системы в качестве санкции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить