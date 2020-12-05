Ликвидация последствий пожара на подстанции в Абхазии может занять две недели

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В пресс-службе РУП «Черноморэнерго» заявили, что ликвидация последствий пожара на подстанции в Абхазии, которая привела к потере энергоснабжения части Сухума, может занять две недели.
Ликвидация последствий пожара на подстанции в Абхазии может занять две недели
  • globallookpress.com

«На подстанции «Сухум-1» идёт монтаж временного оборудования, обеспечивающего проведение аварийных работ... Ориентировочное время полной ликвидации аварии с учётом сложности — две недели», — цитирует заявление ТАСС.

В компании уточнили, что пока электроэнергия населению будет подаваться по аварийной схеме.

Ранее сообщалось, что большая часть столицы Абхазии осталась без электричества из-за возгорания на подстанции.

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