Ликвидация последствий пожара на подстанции в Абхазии может занять две недели
- globallookpress.com
«На подстанции «Сухум-1» идёт монтаж временного оборудования, обеспечивающего проведение аварийных работ... Ориентировочное время полной ликвидации аварии с учётом сложности — две недели», — цитирует заявление ТАСС.
В компании уточнили, что пока электроэнергия населению будет подаваться по аварийной схеме.
Ранее сообщалось, что большая часть столицы Абхазии осталась без электричества из-за возгорания на подстанции.