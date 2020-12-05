Ликвидация последствий пожара на подстанции в Абхазии может занять две недели

В пресс-службе РУП «Черноморэнерго» заявили, что ликвидация последствий пожара на подстанции в Абхазии, которая привела к потере энергоснабжения части Сухума, может занять две недели.

globallookpress.com

«На подстанции «Сухум-1» идёт монтаж временного оборудования, обеспечивающего проведение аварийных работ... Ориентировочное время полной ликвидации аварии с учётом сложности — две недели», — цитирует заявление ТАСС. В компании уточнили, что пока электроэнергия населению будет подаваться по аварийной схеме. Ранее сообщалось, что большая часть столицы Абхазии осталась без электричества из-за возгорания на подстанции.