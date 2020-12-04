Гутерреш призвал Баку и Ереван возобновить переговоры под эгидой ОБСЕ

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Ереван и Баку возобновить переговоры под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для достижения устойчивого мира.
Гутерреш призвал Баку и Ереван возобновить переговоры под эгидой ОБСЕ
  • © REUTERS/Eduardo Munoz

«Генеральный секретарь ООН призывает Армению и Азербайджан возобновить переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, чтобы добиться устойчивого урегулирования», — приводит ТАСС слова официального представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Дюжаррик отметил, что Гутерреш «также призывает правительства и народы Армении и Азербайджана встать на путь диалога, ведущего к региональному миру, стабильности и процветанию».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем возможности организаций системы ООН по решению гуманитарных проблем в Нагорном Карабахе.

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