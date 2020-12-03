Лавров обсудил с Гутеррешем пандемию и Карабах

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем возможности организаций системы ООН по решению гуманитарных проблем в Нагорном Карабахе, а также пандемию COVID-19.
Лавров обсудил с Гутеррешем пандемию и Карабах
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

«Состоялся обстоятельный разговор по широкому кругу актуальных международных вопросов. Обсуждались задачи реагирования системы ООН на пандемию COVID-19, включая состоявшуюся 2 декабря сего года презентацию членам организации российской вакцины «Спутник-V», — говорится в сообщении МИД России.

Кроме того, они обсудили возможности организаций системы ООН по решению гуманитарных проблем в Нагорном Карабахе.

Министр и Генеральный секретарь ООН также обменялись мнениями о положении дел в Йемене и Ливии, ситуации в ближневосточном урегулировании.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что вакцины от коронавируса станут доступны уже в ближайшие недели и месяцы.

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