Генсек ООН: вакцины от COVID cтанут доступны в ближайшее время
- Reuters
«Благодаря добросовестной работе и самоотверженности учёных и разработчиков всего мира, в том числе тех, кто сегодня с нами, вакцины могут стать доступны в течение ближайших недель и месяцев», — приводит РИА Новости слова Гуттереша.
При этом он призвал человечество не обманывать себя.
«Но давайте не будем себя обманывать. Вакцина не может нейтрализовать ущерб, который растянется на годы и даже десятилетия. Крайняя бедность растёт; нависает угроза голода. Мы столкнулись с крупнейшей мировой рецессией за восемь десятилетий», — сказал он.
Ранее официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что сотрудникам ООН никто, кроме России, не предлагал свою вакцину от коронавируса. По его словам, продолжается обсуждение с российской стороной и ВОЗ.