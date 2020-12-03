Генсек ООН: вакцины от COVID cтанут доступны в ближайшее время

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что вакцины от коронавируса станут доступны уже в ближайшие недели и месяцы.

«Благодаря добросовестной работе и самоотверженности учёных и разработчиков всего мира, в том числе тех, кто сегодня с нами, вакцины могут стать доступны в течение ближайших недель и месяцев», — приводит РИА Новости слова Гуттереша.

При этом он призвал человечество не обманывать себя.

«Но давайте не будем себя обманывать. Вакцина не может нейтрализовать ущерб, который растянется на годы и даже десятилетия. Крайняя бедность растёт; нависает угроза голода. Мы столкнулись с крупнейшей мировой рецессией за восемь десятилетий», — сказал он.

Ранее официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что сотрудникам ООН никто, кроме России, не предлагал свою вакцину от коронавируса. По его словам, продолжается обсуждение с российской стороной и ВОЗ.