В ООН прокомментировали ситуацию с вакцинацией сотрудников организации

Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что сотрудникам ООН никто, кроме России, не предлагал свою вакцину от коронавируса. По его словам, продолжается обсуждение с российской стороной и ВОЗ.

«Предложение вакцины для сотрудников ООН от Российской Федерации является единственным, о котором я знаю. Мы продолжаем обсуждения с ними и с ВОЗ», — цитирует его РИА Новости.

Также Дюжаррик выразил уверенность, что Генсек ООН Антониу Гутерреш воспользуется вакциной от COVID-19, как только препарат будет доступен. Он также надеется, что все сотрудники ООН получат вакцину.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко в презентации для ООН сообщил о планах увеличивать производство вакцины от коронавируса «Спутник V».