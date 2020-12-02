Мурашко заявил ООН о планах России наращивать производство «Спутника V»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в презентации для ООН сообщил о планах увеличивать производство вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Экстренные меры, принятые во время пандемии, могут быть использованы для вакцинирования населения. Мы намерены увеличить производство вакцины как в России, так и в глобальном масштабе», — сказал Мурашко.

2 декабря российский лидер Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от коронавируса в России на следующей неделе.

В конце ноября стало известно, что Россия заключила договоры с Индией и Южной Кореей о передаче технологии производства вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».