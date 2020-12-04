В Госдуме прокомментировали стратегические учения «Запад-2021»

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Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал стратегические учения «Запад-2021».
В Госдуме прокомментировали стратегические учения «Запад-2021»
  • РИА Новости

«Такие учения имеют свою актуальность и значимость», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, Белоруссия входит в состав ОДКБ, возможно, в учениях будут участвовать и другие страны организации.

«Их направленность — это борьба с террористической угрозой и с угрозами, которые поступают извне. Безусловно, это важные и нужные учения», — считает депутат.

Россия и Белоруссия проведут стратегические учения «Запад-2021» в сентябре 2021 года для укрепления военной безопасности Союзного государства.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что Черноморский флот провёл учения совместно с авиацией.

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