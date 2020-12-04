В Белоруссии за сутки выявили 1774 случая коронавируса
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Минздрава Белоруссии.
«За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы 1774 пациента с COVID-19, выписаны 1647 пациентов», — заявили в министерстве.
Общее число выявленных случаев достигло 143 383.
За время эпидемии вылечился от коронавируса 120 571 пациент, скончались 1190 человек.
Ранее Минздрав Белоруссии включил восемь новых стран в список государств, по прибытии из которых гражданам необходимо находиться в самоизоляции.