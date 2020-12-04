В Белоруссии за сутки выявили 1774 случая коронавируса

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В Белоруссии выявили за прошедшие сутки 1774 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Белоруссии за сутки выявили 1774 случая коронавируса
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Минздрава Белоруссии.

«За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы 1774 пациента с COVID-19, выписаны 1647 пациентов», — заявили в министерстве.

Общее число выявленных случаев достигло 143 383. 

За время эпидемии вылечился от коронавируса 120 571 пациент, скончались 1190 человек.

Ранее Минздрав Белоруссии включил восемь новых стран в список государств, по прибытии из которых гражданам необходимо находиться в самоизоляции.

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