В Белоруссии число случаев COVID-19 увеличилось за сутки на 1639

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В Белоруссии выявили за прошедшие сутки 1639 случаев заражения коронавирусом.
В Белоруссии число случаев COVID-19 увеличилось за сутки на 1639
  • Reuters

«В Беларуси на 30 ноября выздоровел и выписан 114 341 пациент, у которого был ранее подтверждён диагноз COVID-19. Зарегистрировано 136 647 человек с положительным тестом на COVID-19», — приводит ТАСС сообщение Минздрава Белоруссии.

С начала эпидемии в стране умерли 1158 пациентов с коронавирусной инфекцией, из них семь — за последние сутки. 

Накануне сообщалось, что в Белоруссии по состоянию на 29 ноября зарегистрировано 135 008 человек с положительным результатом теста на COVID-19.

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