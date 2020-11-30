В Белоруссии число случаев COVID-19 увеличилось за сутки на 1639

В Белоруссии выявили за прошедшие сутки 1639 случаев заражения коронавирусом.

«В Беларуси на 30 ноября выздоровел и выписан 114 341 пациент, у которого был ранее подтверждён диагноз COVID-19. Зарегистрировано 136 647 человек с положительным тестом на COVID-19», — приводит ТАСС сообщение Минздрава Белоруссии.

С начала эпидемии в стране умерли 1158 пациентов с коронавирусной инфекцией, из них семь — за последние сутки.

Накануне сообщалось, что в Белоруссии по состоянию на 29 ноября зарегистрировано 135 008 человек с положительным результатом теста на COVID-19.