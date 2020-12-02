Белоруссия включила ещё восемь стран в список по самоизоляции

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Министерство здравоохранения Белоруссии включило восемь новых стран в список государств, по прибытии из которых гражданам необходимо находиться в самоизоляции.
Белоруссия включила ещё восемь стран в список по самоизоляции
  • РИА Новости

Минздрав отметил, что актуализировал перечень стран, в которых наблюдается повышенный уровень заболеваемости коронавирусом. 

В список с 3 декабря будут включены Австрия, Азербайджан, Венгрия, Греция, Грузия, Сербия, Турция и Эстония.

«Лица, прибывшие из этих стран, обязаны находиться в самоизоляции в течение десяти календарных дней со дня прибытия в Республику Беларусь», — заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии число случаев коронавируса превысило 138 тыс.

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