В Казахстане с 22 декабря начинается производство вакцины «Спутник V»
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«Отдельным блоком главе государства сообщили, что в соответствии с его договорённостью с президентом России Владимиром Путиным с 22 декабря текущего года в Казахстане начнётся производство российской вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.
Отмечается, что добровольную вакцинацию в Казахстане планируют начать в начале 2021 года.
«На первом этапе будут охвачены наиболее подверженные риску заражения группы населения, включая врачей, педагогов, сотрудников силовых структур», — сказано в тексте.
11 ноября президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Токаевым. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы совместного производства вакцин на территории Казахстана.