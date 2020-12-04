В Казахстане с 22 декабря начинается производство вакцины «Спутник V»

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В Казахстане с 22 декабря начинается производство российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана по итогам встречи главы республики Касым-Жомарта Токаева с премьер-министром страны Аскаром Маминым.
В Казахстане с 22 декабря начинается производство вакцины «Спутник V»
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«Отдельным блоком главе государства сообщили, что в соответствии с его договорённостью с президентом России Владимиром Путиным с 22 декабря текущего года в Казахстане начнётся производство российской вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

Отмечается, что добровольную вакцинацию в Казахстане планируют начать в начале 2021 года.

«На первом этапе будут охвачены наиболее подверженные риску заражения группы населения, включая врачей, педагогов, сотрудников силовых структур», — сказано в тексте.

11 ноября президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Токаевым. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы совместного производства вакцин на территории Казахстана.

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