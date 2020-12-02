Германия предупредила о возможности расширения санкций против Белоруссии
- РИА Новости
«Поскольку Лукашенко и его правящая клика продолжают полагаться на дубинки вместо серьёзного национального диалога, мы в Европейском союзе ввели санкции и недавно ужесточили их», — сказал Маас.
По его словам, если Лукашенко и его сторонники «не уступят», ЕС расширит эти санкции.
«Важно отметить, что мы нацелены при помощи санкций на столпы режима Лукашенко», — добавил он.
Ранее Маас отмечал, что ФРГ не видит конструктивных шагов со стороны Минска по урегулированию кризиса в стране и намерена продолжать курс санкций.
17 ноября в Минске заявили о введении зеркальных санкций в отношении стран ЕС и Канады.