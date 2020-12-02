Германия предупредила о возможности расширения санкций против Белоруссии

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Санкции ЕС против Белоруссии будут расширены, если белорусский президент Александр Лукашенко не пойдёт на уступки. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на международной конференции.
Германия предупредила о возможности расширения санкций против Белоруссии
  • РИА Новости

«Поскольку Лукашенко и его правящая клика продолжают полагаться на дубинки вместо серьёзного национального диалога, мы в Европейском союзе ввели санкции и недавно ужесточили их», — сказал Маас.

По его словам, если Лукашенко и его сторонники «не уступят», ЕС расширит эти санкции.

«Важно отметить, что мы нацелены при помощи санкций на столпы режима Лукашенко», — добавил он.

Ранее Маас отмечал, что ФРГ не видит конструктивных шагов со стороны Минска по урегулированию кризиса в стране и намерена продолжать курс санкций.

17 ноября в Минске заявили о введении зеркальных санкций в отношении стран ЕС и Канады. 

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