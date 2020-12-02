В Совфеде осудили слова украинского дипломата о советских солдатах и нацистах

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT оценил заявление постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы, который на заседании ГА ООН поставил в один ряд действия советских воинов и солдат нацистской Германии.

«Они строят государство на отрицании всего российского и всего советского», — подчеркнул Цеков.

Парламентарий напомнил, что как государство Украина состоялась «благодаря всесторонней поддержке Российской империи, а потом Советского Союза».

Сенатор считает, что идеология современной Украины, которая, в частности, заключается в переписывании истории и в отказе от своего прошлого, «убила» эту страну.

«Ожидать можно (появления подобных заявлений снова. — RT), и будут они. Но это всё больше будет приближать Украину к полному краху», — заключил собеседник RT.

Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании ГА ООН поставил в один ряд действия советских воинов и солдат нацистской Германии.

Кислица напомнил о пакте Молотова — Риббентропа, который, по его словам, «разделил сферы интересов между двумя диктатурами».

По его словам, «советы убили тысячи украинцев после оккупации, затем убили ещё больше, отступая в 1941-м, уничтожая и поджигая важные объекты инфраструктуры в городах по мере продвижения нацистских сил».