Назарбаев рассказал о доверительных отношениях с Путиным

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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о своих доверительных и добрых отношениях с российским лидером Владимиром Путиным.
Назарбаев рассказал о доверительных отношениях с Путиным
  • © Алексей Витвицкий
  • РИА Новости

«Добрые отношения, доверительные отношения, конечно, с президентом России», — цитирует РИА Новости слова Назарбаева в документальном фильме «Штрихи к портрету», показанном в эфире гостелеканала «Хабар».

Он отметил, что эти отношения сложились в ходе совместной работы.

«Мы убедились как мы работаем, как мы защищаем, компромиссно решаем вопросы», — добавил Назарбаев.

6 июля Путин поздравил по телефону Назарбаева с 80-летием, сообщает пресс-служба первого президента Казахстана.

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