Назарбаев рассказал о доверительных отношениях с Путиным

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о своих доверительных и добрых отношениях с российским лидером Владимиром Путиным.

«Добрые отношения, доверительные отношения, конечно, с президентом России», — цитирует РИА Новости слова Назарбаева в документальном фильме «Штрихи к портрету», показанном в эфире гостелеканала «Хабар».

Он отметил, что эти отношения сложились в ходе совместной работы.

«Мы убедились как мы работаем, как мы защищаем, компромиссно решаем вопросы», — добавил Назарбаев.

6 июля Путин поздравил по телефону Назарбаева с 80-летием, сообщает пресс-служба первого президента Казахстана.