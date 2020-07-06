Путин поздравил по телефону Назарбаева с юбилеем

Российский лидер Владимир Путин поздравил по телефону Нурсултана Назарбаева с 80-летием, сообщает пресс-служба первого президента Казахстана.

«В ходе беседы Владимир Путин сердечно поздравил елбасы с днём 80-летия, пожелав крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых свершений на благо дружественного казахстанского народа», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Путин выразил уверенность в том, что политическая дальновидность и огромный опыт Назарбаева будут продолжать способствовать углублению и расширению двустороннего сотрудничества.

6 июля Назарбаев отмечает 80-летний юбилей.