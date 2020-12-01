Миротворцы обеспечивают безопасность движения по Лачинскому коридору

Российские миротворцы обеспечивают безопасность движения транспорта по Лачинскому коридору в Нагорном Карабахе, сообщили в Министерстве оброны.

«Миротворцы обеспечивают безопасность движения гражданского автотранспорта и перемещения жителей через Лачинский коридор, перевозку продовольствия и различных товаров, сопровождают и обеспечивают безопасность ремонтных бригад, выполняющих задачи по восстановлению объектов инфраструктуры», — приводит сообщение ТАСС.

В места прежнего проживания в Карабахе с 14 ноября вернулись более 26 тыс. беженцев, добавили в министерстве.

Ранее в Минобороны России рассказали о передаче Кельбаджарского района Карабаха Азербайджану под контролем российских миротворцев.

Также подразделения ВС Азербайджана вошли в Лачинский район.