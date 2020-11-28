На Украине оценили вероятность выделения экстренной помощи от МВФ

Глава Минфина Украины Сергей Марченко сообщил, что Международный валютный фонд (МВФ) не предоставит Киеву экстренную финансовую помощь.

«Речь идёт о том, обращались ли мы по emergency finаnce. Это финансирование, когда у государства действительно есть проблема. Мы этот вопрос рассматривали в связи с действующей ситуацией», — цитирует его УНИАН.

Марченко привёл ответ МВФ.

«Уважаемая Украина, у вас есть программа, поэтому, пожалуйста, мы по этой программе готовы сотрудничать. Мы сейчас не рассматриваем для вас emergency finаnce», — сказал министр.

Глава Минфина добавил, что в фонде заявили о необходимости выполнения условий действующей программы.

20 ноября стало известно, что правительство Украины ожидает получить от МВФ «позитивный сигнал» относительно очередного транша.