Кабмин Украины ожидает от МВФ «позитивный сигнал» по поводу транша
- Reuters
«Глава правительства выразил надежду, что МВФ даст позитивный сигнал о поддержке договорённостей между Украиной и Европейской комиссией для выплаты очередного транша макрофинансовой помощи в ближайшее время», — говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны обсудили укрепление финансового сотрудничества и проведение реформ на Украине.
Шмыгаль назвал поддержку МВФ маркером стабильности для Украины, всей международной финансовой среды и банковского рынка.
Ранее украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что МВФ может потребовать от страны досрочно вернуть выданные кредитные средства.