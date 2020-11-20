Кабмин Украины ожидает от МВФ «позитивный сигнал» по поводу транша

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Правительство Украины ожидает получить от Международного валютного фонда (МВФ) «позитивный сигнал» касательно очередного транша. Как сообщила пресс-служба кабмина, об этом шла речь на встрече премьера Дениса Шмыгаля и директора Европейского департамента МВФ Альфреда Каммера.
Кабмин Украины ожидает от МВФ «позитивный сигнал» по поводу транша
  • Reuters

«Глава правительства выразил надежду, что МВФ даст позитивный сигнал о поддержке договорённостей между Украиной и Европейской комиссией для выплаты очередного транша макрофинансовой помощи в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили укрепление финансового сотрудничества и проведение реформ на Украине.

Шмыгаль назвал поддержку МВФ маркером стабильности для Украины, всей международной финансовой среды и банковского рынка. 

Ранее украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что МВФ может потребовать от страны досрочно вернуть выданные кредитные средства.

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