Белоруссия намерена ввести санкции против официальных лиц Украины

Глава белорусского МИД Владимир Макей заявил о намерении белорусской стороны ввести санкции против официальных лиц Украины.

По его словам, соответствующий список уже подготовлен.

«На первоначальном этапе мы также подготовили соответствующий санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины. Будем дальше смотреть, как будут развиваться события. Не будем оставлять без ответа ни одно из действий Украины, направленное против белорусского государства», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Украина и ряд других стран присоединились к санкциям ЕС против белорусских официальных лиц.

Позднее в МИД Белоруссии оценили введённые Украиной санкции.