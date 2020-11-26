Белоруссия намерена ввести санкции против официальных лиц Украины
- РИА Новости
По его словам, соответствующий список уже подготовлен.
«На первоначальном этапе мы также подготовили соответствующий санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины. Будем дальше смотреть, как будут развиваться события. Не будем оставлять без ответа ни одно из действий Украины, направленное против белорусского государства», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Украина и ряд других стран присоединились к санкциям ЕС против белорусских официальных лиц.
Позднее в МИД Белоруссии оценили введённые Украиной санкции.