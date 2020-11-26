В МИД Белоруссии оценили введённые Украиной санкции

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Глава белорусского МИД Владимир Макей прокомментировал решение Украины ввести санкции против Белоруссии.
В МИД Белоруссии оценили введённые Украиной санкции
  • РИА Новости

«Мы не можем расценивать данный шаг иначе как абсолютно недружественный шаг и попытку вмешательства во внутренние дела Беларуси», — цитирует его БЕЛТА.

По словам министра, соответствующий шаг Киева является несамостоятельным решением украинской власти и рассматривается Минском «как насмешка над здравым смыслом».

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Украина и ряд других стран присоединились к санкциям ЕС против белорусских официальных лиц.

В связи с этим в Министерство иностранных дел Белоруссии вызвали посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима.

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