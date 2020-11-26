В МИД Белоруссии оценили введённые Украиной санкции
- РИА Новости
«Мы не можем расценивать данный шаг иначе как абсолютно недружественный шаг и попытку вмешательства во внутренние дела Беларуси», — цитирует его БЕЛТА.
По словам министра, соответствующий шаг Киева является несамостоятельным решением украинской власти и рассматривается Минском «как насмешка над здравым смыслом».
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Украина и ряд других стран присоединились к санкциям ЕС против белорусских официальных лиц.
В связи с этим в Министерство иностранных дел Белоруссии вызвали посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима.