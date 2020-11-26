Минск вручил Киеву ноту из-за «антибелорусских акций»

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В Министерство иностранных дел Белоруссии вызвали посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима.
Минск вручил Киеву ноту из-за «антибелорусских акций»
  • ©Посольство Украины в Республике Беларусь

Об этом сообщается на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что «украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выразила решительный протест в связи с непрекращающейся серией антибелорусских акций в отношении посольства Республики Беларусь на Украине».

Также, как сообщает МИД, Белоруссия «потребовала обеспечить на надлежащем уровне безопасность дипломатической миссии в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года». 

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Украина и ряд других стран присоединились к санкциям ЕС против белорусских официальных лиц.

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