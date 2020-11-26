Лавров сообщил о подтверждении курса на укрепление связей с Минском

Глава российского МИД Сергей Лавров по итогам встречи с президентом Белоруссии заявил, что Александр Лукашенко подтвердил курс на всестороннее укрепление связей Минска и Москвы — «союзнических, стратегических — во всех областях».

«Президент подтвердил приверженность всем договорённостям, которые достигнуты на высшем уровне между нашими странами. Прежде всего имею в виду курс на всестороннее укрепление наших связей — союзнических, стратегических — во всех областях», — цитирует ТАСС Лаврова.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск готов к усилению и интенсификации отношений с Москвой.

Также сообщалось, что в ходе двухдневного рабочего визита глава российского дипломатического ведомства примет участие в совместном заседании коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии.