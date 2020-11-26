Лукашенко заявил о необходимости интенсификации отношений с Москвой

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Белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что Минск готов к усилению и интенсификации отношений с Москвой.
Лукашенко заявил о необходимости интенсификации отношений с Москвой
  • © РИА Новости / БелТА

«Что касается белорусско-российских отношений, то, наверное, нам надо, может быть, не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении, интенсификации наших отношений», — цитирует ТАСС Лукашенко.

Он заявил, что «тезис абсолютно напрашивается — и не просто тезис, а практика».

«Я хочу, чтобы вы понимали и знали, что мы к этому готовы», — добавил президент.

Ранее сообщалось, что в Минске во Дворце независимости начались переговоры Лукашенко и Лаврова.

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