В Минске началась встреча Лукашенко и Лаврова

В Минске во Дворце независимости начались переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Как пишет Интерфакс, ожидается, что после встречи с белорусским лидером Лавров отправится в МИД Белоруссии на совместное заседание коллегии министерств иностранных дел двух стран.

Ранее сообщалось, что Лавров встретится в Минске с президентом республики Александром Лукашенко и главой белорусского МИД Владимиром Макеем.

В ходе двухдневного рабочего визита глава российского дипломатического ведомства примет участие в совместном заседании коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии.