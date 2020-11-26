В Минске началась встреча Лукашенко и Лаврова

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В Минске во Дворце независимости начались переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
В Минске началась встреча Лукашенко и Лаврова
  • РИА Новости

Как пишет Интерфакс, ожидается, что после встречи с белорусским лидером Лавров отправится в МИД Белоруссии на совместное заседание коллегии министерств иностранных дел двух стран.

Ранее сообщалось, что Лавров встретится в Минске с президентом республики Александром Лукашенко и главой белорусского МИД Владимиром Макеем.

В ходе двухдневного рабочего визита глава российского дипломатического ведомства примет участие в совместном заседании коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии. 

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