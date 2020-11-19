Лавров совершит визит в Минск
- Reuters
«25—26 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Минск с рабочим визитом для участия в этом мероприятии», — заявила Захарова на брифинге.
По её словам, программой предусмотрена встреча Лаврова с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и переговоры с главой белорусского МИД.
«Планируется обсудить ситуацию в республике и ключевые вопросы двухсторонней повестки дня», — сообщила она.
3 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин совершил визит в Минск.