Лавров совершит визит в Минск

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25—26 ноября совершит визит в Минск с целью посещения совместного заседания коллегии МИД России и Белоруссии.

«25—26 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Минск с рабочим визитом для участия в этом мероприятии», — заявила Захарова на брифинге.

По её словам, программой предусмотрена встреча Лаврова с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и переговоры с главой белорусского МИД.

«Планируется обсудить ситуацию в республике и ключевые вопросы двухсторонней повестки дня», — сообщила она.

3 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин совершил визит в Минск.