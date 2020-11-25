Синоптик рассказала о погоде на выходных в Москве

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ожидается в выходные в столице.

«Температура воздуха в субботу в ночные часы -1...+1 °C, дневная температура 0...+2 °C»,— цитирует её РИА Новости.

В воскресенье, 29 ноября, в течение суток будет -4...+1 °C.

Она также добавила, что в выходные дни атмосферное давление в Москве повысится, погода будет облачная с прояснениями, местами небольшие осадки.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с URA.RU рассказал о погоде в европейской части России на этой неделе.