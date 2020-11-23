Синоптик рассказал о погоде в европейской части России на этой неделе

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в европейской части России на этой неделе.

В беседе с URA.RU он отметил, что прогнозируются гололёд, гололедица и ледяные дожди.

«Восточнее Москвы другая напасть — температура будет «плясать» около нулевой отметки. При постоянном изменении температуры из плюсовой в минусовую и обратно велика вероятность ледяных дождей, гололёда и гололедицы. Причём ожидаем две волны», — сказал эксперт.

По его словам, первая волна во вторник возможна в Костроме, во Владимире, в Рязани, Липецке и Тамбове, а в четверг и пятницу ожидается вторая волна. Она пройдёт через Муром и Арзамас на Нижний Новгород, Чебоксары и Казань.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с «Невскими новостями» рассказал о погоде в городе.